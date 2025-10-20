В Перми открывается еще один боулинг-центр

Булинг-центр будет работать в ТРК «СпешиLove» Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми откроется еще один боулинг-центр. Информационный баннер появился в торгово-развлекательном комплексе в «СпешиLove», расположенном в Камской Долине.

«Баннер о предстоящем открытии нового боулинг-центра размещен на третьем этаже ТРК „СпешиLove“ рядом с гастропарком», — пишет Business Class. В администрации торгово-развлекательного комплекса информацию об открытии боулинг-центра URA.RU подтвердили, не назвав конкретные сроки запуска проекта.