В Перми открывается еще один боулинг-центр

20 октября 2025 в 10:57
Булинг-центр будет работать в ТРК «СпешиLove»

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми откроется еще один боулинг-центр. Информационный баннер появился в торгово-развлекательном комплексе в «СпешиLove», расположенном в Камской Долине.

«Баннер о предстоящем открытии нового боулинг-центра размещен на третьем этаже ТРК „СпешиLove“ рядом с гастропарком», — пишет Business Class. В администрации торгово-развлекательного комплекса информацию об открытии боулинг-центра URA.RU подтвердили, не назвав конкретные сроки запуска проекта.

Боулинг-центр в Камской долине станет третьим в Перми. Сейчас в городе работают две площадки: в Закамске, а также в торговом центре «Колизей Атриум».

