В Перми откладывается открытие боулинга

Открытие второго боулинга в Перми снова отложили. Ранее его планировали запустить летом, но затем сроки перенесли на октябрь. О причинах URA.RU рассказал руководитель боулинга Михаил Беляев.
«Монтаж всех основных систем окончен, сейчас идет сборка и чистовая отделка. Есть определенные проблемы, связанные с логистикой и доставкой некоторых позиций из-за пределов России. Приложим максимум усилий открыться до Нового года», — сообщил Беляев корреспонденту агентства.
Ранее стало известно, что боулинг в Перми появится в торговом центре «Колизей Атриум» на месте магазина «Снежная королева». В нем сделают 12 дорожек, бар и два зала. Один рассчитан на сто человек, второй — на 60. Это будет второе заведение данного формата в городе. Первое находится в микрорайоне Закамск.
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