10 октября 2024

В Перми откладывается открытие боулинга

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермякам придется ждать боулинг еще некоторое время
Пермякам придется ждать боулинг еще некоторое время Фото:

Открытие второго боулинга в Перми снова отложили. Ранее его планировали запустить летом, но затем сроки перенесли на октябрь. О причинах URA.RU рассказал руководитель боулинга Михаил Беляев.

«Монтаж всех основных систем окончен, сейчас идет сборка и чистовая отделка. Есть определенные проблемы, связанные с логистикой и доставкой некоторых позиций из-за пределов России. Приложим максимум усилий открыться до Нового года», — сообщил Беляев корреспонденту агентства.

Ранее стало известно, что боулинг в Перми появится в торговом центре «Колизей Атриум» на месте магазина «Снежная королева». В нем сделают 12 дорожек, бар и два зала. Один рассчитан на сто человек, второй — на 60. Это будет второе заведение данного формата в городе. Первое находится в микрорайоне Закамск.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Открытие второго боулинга в Перми снова отложили. Ранее его планировали запустить летом, но затем сроки перенесли на октябрь. О причинах URA.RU рассказал руководитель боулинга Михаил Беляев. «Монтаж всех основных систем окончен, сейчас идет сборка и чистовая отделка. Есть определенные проблемы, связанные с логистикой и доставкой некоторых позиций из-за пределов России. Приложим максимум усилий открыться до Нового года», — сообщил Беляев корреспонденту агентства. Ранее стало известно, что боулинг в Перми появится в торговом центре «Колизей Атриум» на месте магазина «Снежная королева». В нем сделают 12 дорожек, бар и два зала. Один рассчитан на сто человек, второй — на 60. Это будет второе заведение данного формата в городе. Первое находится в микрорайоне Закамск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...