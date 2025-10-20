В Магнитогорске задержали пожилого нелегала из Польши
Нелегального мигранта оштрафуют и выдворят из страны (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Магнитогорске Челябинской области полиция задержала нелегального 62-летнего мигранта из Польши. Его соседи пожаловались на нарушение режима тишины. Сейчас мужчине грозит штраф и принудительное выдворение из страны.
«Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Магнитогорску задержали 62-летнего гражданина Польши, находившегося на территории РФ без документов, подтверждающих право на пребывание. Задержание произошло в ходе проверки по поступившему сообщению о нарушении тишины», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Сотрудники отдела по вопросам миграции ОП «Правобережный» Управления МВД России по Магнитогорску выявили, что гражданин Польши прибыл в Российскую Федерацию в 1999 году. Разрешение на временное проживание, дающее ему право легально находиться и трудиться в России, истекло в 2017 году, однако иностранец не предпринял необходимых мер для его продления.
В связи с нарушением установленных правил пребывания на территории страны возбуждено административное дело по части 1.1 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации). Ему грозит административное взыскание в виде штрафа в размере до пяти тысяч рублей, а также принудительное выдворение за пределы России.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!