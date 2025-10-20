В Магнитогорске задержали пожилого нелегала из Польши

Нелегального мигранта оштрафуют и выдворят из страны (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области полиция задержала нелегального 62-летнего мигранта из Польши. Его соседи пожаловались на нарушение режима тишины. Сейчас мужчине грозит штраф и принудительное выдворение из страны.

«Сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Магнитогорску задержали 62-летнего гражданина Польши, находившегося на территории РФ без документов, подтверждающих право на пребывание. Задержание произошло в ходе проверки по поступившему сообщению о нарушении тишины», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники отдела по вопросам миграции ОП «Правобережный» Управления МВД России по Магнитогорску выявили, что гражданин Польши прибыл в Российскую Федерацию в 1999 году. Разрешение на временное проживание, дающее ему право легально находиться и трудиться в России, истекло в 2017 году, однако иностранец не предпринял необходимых мер для его продления.

