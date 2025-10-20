В Челябинске заключили контракт на оборудование платных парковок

Платные парковки обещают запустить к 1 июня 2026 года Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске заключили контракт с московской фирмой «Городские технологии» на оборудование платных парковок, которые начнут функционировать с 1 июня 2026 года. Об этом сообщил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU.

«Заключили контракт на оборудование платных парковок, закупку серверов, оборудованию для фото и видеофиксации нарушений. Победителем определена московская фирма „Городские технологии“ — это дочернее предприятие АО „Росатом инфраструктурные решения“. По условиям контракта, до 1 июня 2026 года парковки протестируют», — отметил Агеев во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.

До запуска парковок необходимо обсудить, у каких категорий граждан будут льготы на оплату парковок, отметил глава Челябинска Алексей Лошкин. «Вопрос нужно будет обязательно проработать. Есть разные категории людей, которым должны быть доступны льготные режимы парковки. По разным субъектам правила разные», — поручил Лошкин.

В феврале в администрации Челябинска сообщили о планах запустить платные парковки. Изначально планировалось это сделать летом текущего года. В гордуме пояснили, что платные парковки вводятся не с целью заработать денег, а развитие общественного транспорта и возможность для автомобилиста найти пусть платное, но свободное парковочное место. При этом предполагалось, что стоимость парковки составит 30 рублей в час.