В Челябинске половина дорожной техники переведена на зимний режим работы

Спецтехника готова для борьбы с гололедом и осадками (архивное фото)

Половина дорожной техники переведена в зимний режим работы и готова к борьбе с гололедом и осадками. Об этом на аппаратном совещании у главы города сообщил замглавы по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU.

«В данный момент из-за затяжной теплой осени специалисты выполняют летнее содержание города. При этом половина техники переведена в зимний режим, при переходе через ноль они оперативно выезжают на обработку противогололедными материалами. Готовимся к предстоящим холодам», — отметил Агеев.

Глава города Алексей Лошкин добавил, что в прогнозах погоды предупреждают о предстоящих минусовых температурах. Он сообщил, что необходимо посетить с проверкой все базы, где располагаются техника и склады противогололедных материалов.

«Давайте сделаем объезд по базам дорожников. Все необходимые противогололедные материалы должны быть закуплены», — заявил Лошкин.