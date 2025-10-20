В Челябинске половина дорожной техники переведена на зимний режим работы
Спецтехника готова для борьбы с гололедом и осадками (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Половина дорожной техники переведена в зимний режим работы и готова к борьбе с гололедом и осадками. Об этом на аппаратном совещании у главы города сообщил замглавы по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU.
«В данный момент из-за затяжной теплой осени специалисты выполняют летнее содержание города. При этом половина техники переведена в зимний режим, при переходе через ноль они оперативно выезжают на обработку противогололедными материалами. Готовимся к предстоящим холодам», — отметил Агеев.
Глава города Алексей Лошкин добавил, что в прогнозах погоды предупреждают о предстоящих минусовых температурах. Он сообщил, что необходимо посетить с проверкой все базы, где располагаются техника и склады противогололедных материалов.
«Давайте сделаем объезд по базам дорожников. Все необходимые противогололедные материалы должны быть закуплены», — заявил Лошкин.
Синоптики предупредили о ночных отрицательных температурах, которые будут держаться в регионе в предстоящую неделю. Вероятны осадки.
