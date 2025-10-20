Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

В Челябинске половина дорожной техники переведена на зимний режим работы

20 октября 2025 в 10:46
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Спецтехника готова для борьбы с гололедом и осадками (архивное фото)

Спецтехника готова для борьбы с гололедом и осадками (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Половина дорожной техники переведена в зимний режим работы и готова к борьбе с гололедом и осадками. Об этом на аппаратном совещании у главы города сообщил замглавы по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU.

«В данный момент из-за затяжной теплой осени специалисты выполняют летнее содержание города. При этом половина техники переведена в зимний режим, при переходе через ноль они оперативно выезжают на обработку противогололедными материалами. Готовимся к предстоящим холодам», — отметил Агеев.

Глава города Алексей Лошкин добавил, что в прогнозах погоды предупреждают о предстоящих минусовых температурах. Он сообщил, что необходимо посетить с проверкой все базы, где располагаются техника и склады противогололедных материалов.

Продолжение после рекламы

«Давайте сделаем объезд по базам дорожников. Все необходимые противогололедные материалы должны быть закуплены», — заявил Лошкин.

Синоптики предупредили о ночных отрицательных температурах, которые будут держаться в регионе в предстоящую неделю. Вероятны осадки.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал