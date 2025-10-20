Семье погибших при очистке колодца в челябинском лагере выплатили 5 миллионов

Парни отравились выхлопными газами от мотопомпы Фото: Илья Московец © URA.RU

Родителям двух парней, погибших в 2022 году при очистке колодца в детском лагере «Чайка» Увельского района Челябинской области, перечислили пять миллионов рублей компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

«Пять миллионов рублей перечислили на счет взыскателя судебные приставы межрайонного спецотделения судебных приставов по работе с должниками — юридическими лицами ГУФССП России по Челябинской области. Также взыскан исполнительский сбор», — отметили в пресс-службе.

Трагедия произошла в августе 2022 года в детском лагере. Как установило следствие, 19-летний работник спустился в колодец для очистки, где отравился выхлопными газами. Его 17-летний брат попытался помочь и также погиб. В отношении директора лагеря было возбуждено уголовное дело. Суд взыскал компенсацию в пользу семьи погибших, а его директор получила четыре года условно. Руководитель уволилась после оглашения приговора.

