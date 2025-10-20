Семье погибших при очистке колодца в челябинском лагере выплатили 5 миллионов
Парни отравились выхлопными газами от мотопомпы
Родителям двух парней, погибших в 2022 году при очистке колодца в детском лагере «Чайка» Увельского района Челябинской области, перечислили пять миллионов рублей компенсации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.
«Пять миллионов рублей перечислили на счет взыскателя судебные приставы межрайонного спецотделения судебных приставов по работе с должниками — юридическими лицами ГУФССП России по Челябинской области. Также взыскан исполнительский сбор», — отметили в пресс-службе.
Трагедия произошла в августе 2022 года в детском лагере. Как установило следствие, 19-летний работник спустился в колодец для очистки, где отравился выхлопными газами. Его 17-летний брат попытался помочь и также погиб. В отношении директора лагеря было возбуждено уголовное дело. Суд взыскал компенсацию в пользу семьи погибших, а его директор получила четыре года условно. Руководитель уволилась после оглашения приговора.
Новый директор лагеря не выполнял решение суда, ссылаясь на отсутствие денег. После применения мер принудительного исполнения, включая предупреждение об уголовной ответственности, долг был полностью погашен вместе с исполнительским сбором в 350 тысяч рублей.
