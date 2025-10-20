Власти назвали планируемое число платных парковочных мест в Челябинске

Платные парковки будут рассчитаны на 1550 мест Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске в рамках первого этапа появятся 1550 платных парковочных мест. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.

«В рамках первого этапа реализации появятся 1550 мест под платную парковку. Мы его планируем запустить с 1 июня 2026 года. До этого времени мы пройдем все пилотные испытания. Плюс дал задание коллегам проработать вопрос с льготными категориями граждан. Некоторые челябинцы, по моему мнению, должны быть освобождены от оплаты за такую парковку. Лучшие практики, которые сегодня есть в России по данному вопросу, планируем применить в Челябинске», — заявил Лошкин по итогам аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU с места события.

В Челябинске ранее был заключен контракт с московской фирмой «Городские технологии» на оборудование платных парковок, сообщил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев. В рамках контракта, компания закупит сервера, оборудование для фото и видеофиксации нарушений и установит всю технику. Сама компания «Городские технологии» является дочерним предприятием АО «Росатом инфраструктурные решения».

