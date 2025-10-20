Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Власти назвали планируемое число платных парковочных мест в Челябинске

В Челябинске появятся более 1500 платных парковочных мест на первом этапе
20 октября 2025 в 11:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Платные парковки будут рассчитаны на 1550 мест

Платные парковки будут рассчитаны на 1550 мест

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске в рамках первого этапа появятся 1550 платных парковочных мест. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU. 

«В рамках первого этапа реализации появятся 1550 мест под платную парковку. Мы его планируем запустить с 1 июня 2026 года. До этого времени мы пройдем все пилотные испытания. Плюс дал задание коллегам проработать вопрос с льготными категориями граждан. Некоторые челябинцы, по моему мнению, должны быть освобождены от оплаты за такую парковку. Лучшие практики, которые сегодня есть в России по данному вопросу, планируем применить в Челябинске», — заявил Лошкин по итогам аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU с места события. 

В Челябинске ранее был заключен контракт с московской фирмой «Городские технологии» на оборудование платных парковок, сообщил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев. В рамках контракта, компания закупит сервера, оборудование для фото и видеофиксации нарушений и установит всю технику. Сама компания «Городские технологии» является дочерним предприятием АО «Росатом инфраструктурные решения».

Продолжение после рекламы

Систему платных парковок в Челябинске изначально планировали внедрить в 2025 году, но позднее реализацию проекта перенесли на 2026 год, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе мэрии. В гордуме отметили, что задача платных парковок заключается в развитии общественного транспорта. Также водители смогут найти в центре города в любое время свободное место. При этом предполагалось, что стоимость парковки составит 30 рублей в час.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал