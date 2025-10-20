Челябинцы раскупили билеты на моноспектакль звезды фильма «Брат» Сухорукова

Жители Челябинска раскупили все билеты на моноспектакль «Счастливые дни» народного артиста России Виктора Сухорукова, известного по роли в культовом фильме «Брат». Об этом сообщается на сайте городских зрелищных касс.

«Свободных мест нет», — указано на сайте ГЗК. Изначально спектакль был запланирован на 25 ноября, но его перенесли на 15 декабря из-за проблем со здоровьем артиста.

Программа представляет собой автобиографический моноспектакль, идея которого родилась у Сухорукова после посещения дома-музея Юлиана Семенова в Севастополе. В основе постановки — воспоминания и размышления о жизни, искусстве и человеческих судьбах. Сухоруков рассказывает о своем творческом пути, дружбе и предательстве, о горе и радости, любви и преданности. Актер признается, что осуществил детские мечты, пройдя трудный, но собственный путь, не завидуя и не унывая.