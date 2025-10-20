Олег Митяев призвал челябинцев поддержать родной город в борьбе за звание культурной столицы
Олег Митяев считает, что Челябинск заслуживает быть культурной столицей России
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Народный артист России и уроженец Челябинска Олег Митяев записал обращение к жителям, в котором попросил их проголосовать за родной город. По словам артиста, Челябинск достоин этого звания благодаря насыщенной культурной жизни и множеству значимых событий.
«Дорогие друзья, культурной столицей нашей страны на сегодняшний день является Санкт-Петербург. Но я призываю вас проголосовать за культурную столицу 2027 года — город Челябинск. Наш город Челябинск наполнен культурными событиями и мероприятиями, и я думаю, что это будет справедливо, если в 2027 году Челябинск будет культурной столицей», — заявил Митяев.
Проголосовать за Челябинск можно до 6 декабря на портале «Госуслуги». Победителя конкурса объявят 14 декабря в национальном центре «Россия» в Москве.
