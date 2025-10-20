Олег Митяев призвал челябинцев поддержать родной город в борьбе за звание культурной столицы

Народный артист России и уроженец Челябинска Олег Митяев записал обращение к жителям, в котором попросил их проголосовать за родной город. По словам артиста, Челябинск достоин этого звания благодаря насыщенной культурной жизни и множеству значимых событий.

«Дорогие друзья, культурной столицей нашей страны на сегодняшний день является Санкт-Петербург. Но я призываю вас проголосовать за культурную столицу 2027 года — город Челябинск. Наш город Челябинск наполнен культурными событиями и мероприятиями, и я думаю, что это будет справедливо, если в 2027 году Челябинск будет культурной столицей», — заявил Митяев.