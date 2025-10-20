Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Культура

Олег Митяев призвал челябинцев поддержать родной город в борьбе за звание культурной столицы

Олег Митяев: призываю голосовать за Челябинск как культурную столицу 2027 года
20 октября 2025 в 11:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Олег Митяев считает, что Челябинск заслуживает быть культурной столицей России

Олег Митяев считает, что Челябинск заслуживает быть культурной столицей России

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Народный артист России и уроженец Челябинска Олег Митяев записал обращение к жителям, в котором попросил их проголосовать за родной город. По словам артиста, Челябинск достоин этого звания благодаря насыщенной культурной жизни и множеству значимых событий.

«Дорогие друзья, культурной столицей нашей страны на сегодняшний день является Санкт-Петербург. Но я призываю вас проголосовать за культурную столицу 2027 года — город Челябинск. Наш город Челябинск наполнен культурными событиями и мероприятиями, и я думаю, что это будет справедливо, если в 2027 году Челябинск будет культурной столицей», — заявил Митяев.

Проголосовать за Челябинск можно до 6 декабря на портале «Госуслуги». Победителя конкурса объявят 14 декабря в национальном центре «Россия» в Москве.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал