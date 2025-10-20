Forbes включил Магнитогорский меткомбинат в топ-10 компаний с большими деньгами

С денежными накоплениями ММК вошел в десятку рейтинга Forbes Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Магнитогорский меткомбинат (ММК, Челябинская область) вошел в десятку Forbes, составленную из компаний с большими денежными накоплениями. На депозитах общества скопилось свыше 104 млрд рублей.

«С 2022 года один из крупнейших производители стали в России придерживается консервативной финансовой политики. Большую часть заработанных денежных средств в 2022-2024 годах компания разместила на банковских депозитах — более 104 млрд рублей на конец 2024 года», — подсчитал Forbes.

Согласно данным рейтинга, чистая денежная позиция ММК на конец 2024 года составила 73,4 миллиарда рублей. Показатель рассчитывается как сумма денежных средств, депозитов и ликвидных ценных бумаг за вычетом всех кредитов и займов.

Финансовую устойчивость компании также подчеркивает последовательное снижение долговой нагрузки. С конца 2021 года объем кредитов и займов ММК сократился с 71,4 миллиарда рублей до 47,3 миллиарда по итогам 2024 года. При этом в первом полугодии 2025 года чистая денежная позиция компании незначительно уменьшилась до 70,5 миллиарда рублей.