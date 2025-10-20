Захарова указала на подлый поступок в ЕС перед встречей Путина и Трампа
Мария Захарова отметила, что Европа попытается сорвать переговоры Путина и Трампа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европейский союз приступил к целенаправленным подрывным действиям накануне запланированной встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам дипломата, эти шаги направлены на срыв любых инициатив, направленных на урегулирование ситуации вокруг Украины.
«Европейский союз и агрессивное западноевропейское сообщество перешли к активным, как они любят, подрывным действиям. Опять начались какие-то заявления, опять начались какие-то чуть ли не угрозы и так далее», — заявила Захарова в интервью ТАСС.
Захарова также выразила сомнения в профессионализме руководства западноевропейских стран, отметив, что многие из них не обладают необходимым образованием и опытом для решения подобных вопросов. По ее словам, в руководстве находятся только говорящие головы, которые озвучивают уже заранее прописанные тезисы.
Ранее Путин и Трамп договорились снова встретиться, но теперь уже в Венгрии. Пока точной даты нет, но стороны ведут активную подготовку.
