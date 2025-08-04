04 августа 2025

Ситуация с нехваткой водителей автобусов в Перми улучшилась

Дефицит водителей автобусов в Перми сократился до 20%
© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми не хватает 380 водителей автобусов
В Перми не хватает 380 водителей автобусов Фото:

Дефицит водителей общественного транспорта в Перми сократился до 380 человек. Еще осенью 2024 года перевозчикам не хватало 450 сотрудников. Об этом URA.RU рассказали в городском департаменте транспорта.

«На сегодняшний день проблема дефицита кадров актуальна для перевозчиков по всей стране. При этом по Перми есть положительная динамика. С осени 2024 года дефицит водителей общественного транспорта сократился с 25% до 20% (с 450 до 380 человек соответственно). Этого удалось достичь благодаря совместной работе перевозчиков и администрации города», — сообщили URA.RU в дептрансе.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми водителей не хватает у всех перевозчиков. Депутат пермской гордумы и глава ООО «Дизель» (работает на маршрутах №№5, 7, 12, 16, 18, 32, 39, 41, 44, 46 (в выходные), 48, 49, 53, 54, 58, 73, 77, 78) Эдуард Мирзамухаметов называл ситуацию с дефицитом кадров «катастрофической». Он даже сам садится за руль автобуса на своих маршрутах. 

Для мотивации сотрудников власти Перми уже провели конкурс профмастерства с денежным призом. С 1 марта водителям муниципального перевозчика также увеличили зарплаты. 

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Дефицит водителей общественного транспорта в Перми сократился до 380 человек. Еще осенью 2024 года перевозчикам не хватало 450 сотрудников. Об этом URA.RU рассказали в городском департаменте транспорта. «На сегодняшний день проблема дефицита кадров актуальна для перевозчиков по всей стране. При этом по Перми есть положительная динамика. С осени 2024 года дефицит водителей общественного транспорта сократился с 25% до 20% (с 450 до 380 человек соответственно). Этого удалось достичь благодаря совместной работе перевозчиков и администрации города», — сообщили URA.RU в дептрансе. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми водителей не хватает у всех перевозчиков. Депутат пермской гордумы и глава ООО «Дизель» (работает на маршрутах №№5, 7, 12, 16, 18, 32, 39, 41, 44, 46 (в выходные), 48, 49, 53, 54, 58, 73, 77, 78) Эдуард Мирзамухаметов называл ситуацию с дефицитом кадров «катастрофической». Он даже сам садится за руль автобуса на своих маршрутах.  Для мотивации сотрудников власти Перми уже провели конкурс профмастерства с денежным призом. С 1 марта водителям муниципального перевозчика также увеличили зарплаты. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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