Вылет авиарейса из Перми в Анталью задерживается более чем на пять часов

В Перми более чем на пять часов задерживается вылет борта авиакомпании «Уральские авиалинии» в Анталью (Турция. Информация отражена в онлайн-расписании пермского международного аэропорта.

«Пермь-Анталья, 20 октября. Время по расписанию: 07:20. Расчетное время: 12:50», — указано на сайте аэропорта. Задержка отправки рейса связана с его прибытием в Пермь: в воздушной гавани он должен был приземлиться в 05:10.