Вылет авиарейса из Перми в Анталью задерживается более чем на пять часов
Прибытие самолета из Турции в Пермь также задержалось на несколько часов
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Перми более чем на пять часов задерживается вылет борта авиакомпании «Уральские авиалинии» в Анталью (Турция. Информация отражена в онлайн-расписании пермского международного аэропорта.
«Пермь-Анталья, 20 октября. Время по расписанию: 07:20. Расчетное время: 12:50», — указано на сайте аэропорта. Задержка отправки рейса связана с его прибытием в Пермь: в воздушной гавани он должен был приземлиться в 05:10.
URA.RU также рассказывало о задержке и отмене авиарейсов в других российских аэропортах в понедельник, 20 октября. Так, серьезные проблемы возникли в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга. В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) самолет Airbus А320 с 162 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при аварийной посадке из-за неисправности шасси. В результате инцидента никто не пострадал, однако аэропорт временно прекратил прием и отправку авиарейсов.
