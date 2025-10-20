Свердловскую трассу перекроют из-за ремонта

Движение ограничат на два часа Фото: Илья Московец © URA.RU

На 55-м километре трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган 20 октября в 13:00 ограничат движение из-за работ на железнодорожных путях. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Движение автомобильного транспорта будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков. Ограничения продлятся до 15:00», — пояснили дорожники.