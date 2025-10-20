Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Ставропольском крае предотвращен теракт в администрации города

20 октября 2025 в 11:46
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в подготовке террористического акта в здании администрации города Георгиевска Ставропольского края. Об этом сообщили в ФСБ. По информации ведомства, подозреваемый действовал по указанию куратора: он провел разведку на территории, где планировалось совершение преступления, а затем приобрел необходимые компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал