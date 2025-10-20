В Ставропольском крае предотвращен теракт в администрации города
20 октября 2025 в 11:46
Фото: © URA.RU
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в подготовке террористического акта в здании администрации города Георгиевска Ставропольского края. Об этом сообщили в ФСБ. По информации ведомства, подозреваемый действовал по указанию куратора: он провел разведку на территории, где планировалось совершение преступления, а затем приобрел необходимые компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.
