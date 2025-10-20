Жители Владивостока возмутились пьяным Лепсом, который матерился при детях на концерте
Лепс шокировал публику Владивостока нецензурной речью на концерте
Поклонники Григория Лепса остались разочарованы концертом во Владивостоке. По словам зрителей, артист появился на сцене в нетрезвом состоянии и использовал нецензурную лексику.
«Мы пришли насладиться его голосом, любимыми песнями, а получили неподобающее поведение», — утверждает одна из зрительниц. Информацию передает telegram-канал «Дальневосточные Ведомости».
Как сообщают присутствовавшие на концерте, Лепс исполнил только часть обещанной программы, а между песнями допускал нецензурные высказывания. Некоторые поклонники покинули зал до окончания выступления. При этом стоимость билетов достигала 20 тысяч рублей.
Корреспондент URA.RU отправил запрос директору Григория Лепса. Ответ ожидается.
Ранее российский журналист Отар Кушанашвили в своей программе высмеял роман Григория Лепса с 18-летней Авророй. Телеведущий язвительно заметил, что девушка «только из яслей вышла» для отношений с 62-летним артистом.
