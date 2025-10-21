Логотип РИА URA.RU
Общество

Хамам, солярий, скалодром: что внутри фитнес-клуба для богачей в Екатеринбурге. Видео

В фитнес-клубе «Нагорный» в Екатеринбурге доступны хамам и детский скалодром
21 октября 2025 в 21:12
Независимо от вида карты посетителя — все зоны будут открыты

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге не много фитнес-клубов, которые относятся к премиум-сегменту, одним из таких является World Class «Нагорный». Для гостей там доступны несколько видов саун, тренировки по единоборствам, солярий и другие опции. В рамках еженедельной рубрики «Проверено на себе» корреспондент URA.RU заглянул в зал, чтобы выяснить, как изменились условия и обстановка клуба спустя три года после открытия.

Клуб позиционирует себя как фитнес, подходящий для семейного формата с услугами премиального качества. Всего в «Нагорном» для покупки доступно два формата: безлимитная и дневная клубная карта. Независимо от того, какой вид карты у посетителя, кроме стандартного зала с тренажерами ему будут доступны бассейн, сауна и хамам. Желающие могут заниматься йогой или записаться на индивидуальную тренировку по пилатесу. Для детей в клубе есть игровая комната и скалодром. 

Одну из дорожек в бассейне выделяют под тренировки

Фото: Елизавета Миргазова © URA.RU

Если в раздевалке посетитель забыл номер шкафчика, здесь же рядом есть специальный аппарат. Туда можно приложить браслет или гостевую карту, и на экране высветится, куда положили вещи. Среди множества плюсов нашлись и недостатки, которые становятся заметны только при регулярном посещении фитнес-клуба. «На групповых тренировках иногда бывает очень много людей, и мне один раз даже не хватило места. Еще неудобно то, что надо постоянно прикладывать браслет ко всем дверям, особенно если заезжаешь в крытый паркинг. Там нужно браслет приложить раза три, чтобы въехать», — отметила постоянная гостья фитнес-клуба Мария.

Что касается стоимости, то по завершении визита для меня рассчитали специальное предложение на годовой абонемент. Так, 14 месяцев дневного посещения обойдутся в 59 900 рублей, а при покупке карты в рассрочку ежемесячного нужно будет платить 4393 рублей. Также за дополнительную плату — 42 рубля в день — можно арендовать шкафчик для вещей, это удобно тем, кому не хочется постоянно носить форму на тренировку. 

В клубе есть бар со спортивными коктейлями, специальными батончиками и привычными блюдами: сырники, сэндвичи, бульоны и супы. По мнению Марии, цены там завышены, например, за круассан с ветчиной просят 430 рублей, а за творожную запеканку — 350 рублей, протеиновый шейк обойдется в 530 рублей, а фреш — от 380 до 450 рублей.

Подводя итог, каких-то шероховатостей в интерьере клуба мной замечено не было. В ходе посещения я заметила, что пол, зеркала, стеклянные поверхности регулярно, практически непрерывно моют, а тренажеры — как новые. 

Некоторые шкафчики можно взять в аренду

Фото: Елизавета Миргазова © URA.RU

