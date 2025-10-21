Ответственность за буллинг также положат на родителей

Из-за проблем детей в регуляции эмоций в школах чаще сталкиваются с буллингом Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ведение административной ответственности для родителей детей агрессоров поможет пресечь буллинг на ранних этапах. Таким мнением поделилась психолог филиала «Детство» Свердловской областной клинической психиатрической больницы Юлия Малафеева.

«Хорошая инициатива, вопрос, как этот буллинг будет доказываться... Но если будет такая возможность, я абсолютно согласна, что должны быть последствия у того, кто осуществляет травлю и у его родителей. Поскольку это ребенок и зависит от родителей, они могут напрямую оказывать на него влияние», — ответила психолог на вопрос об инициативе введения штрафа для родителей агрессивных детей за буллинг в эфире программы «Акцент» на телеканале ОТВ.

При этом образовательные учреждения сталкиваются с трудностями в решении подобных ситуаций из-за отсутствия четко сформулированных алгоритмов реагирования. Она отметила, что негативные последствия возникают не только у жертв травли, но и у тех, кто занимается травлей, поскольку они также сталкиваются с трудностями в собственной жизни.

Продолжение после рекламы

Также по словам Малафеевой за последние десятилетия у детей снизилась способность к эмоциональному контролю. Она считает, что ослабление эмоционального контроля напрямую связано с ростом случаев школьного буллинга.