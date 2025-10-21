Туристы будут въезжать в Екатеринбург через торговые центры
Торговые центры могут стать своего рода воротами, ведущими в город
Использовать туристический кластер для развития ТЦ в России, в том числе и в Екатеринбурге, предложил Олег Войцеховский, управляющий директор Российского совета торговых центров. Об этом он заявил на круглом столе, который прошел 21 октября в столице Среднего Урала.
«Торговый центр — это очень серьезная вещь для того, чтобы работать с туристическими потоками. Это место приема и место, через которое турист входит в город. Если брать ТЦ как ворота территории, то должна быть парковка, где можно оставить автобус с туристами, должна быть хорошая стабильная связь. Люди должны иметь возможность отдохнуть, накормить детей, привести себя в порядок — чтобы ходить по новому для себя городу в красивом виде», — объяснил Войцеховский.
Он отметил, что в нынешней реальности торговые центры перестали быть просто магазинами, а превратились в локации, где люди интересно и с пользой проводят время. Свердловская область занимает ведущие позиции по количеству ТЦ в России. Всего в регионе 576 торговых центров, из них 104 — в Екатеринбурге.
