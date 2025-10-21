Какой маршрут в Екатеринбурге первым в 2026 получит новые автобусы
Маршрут 56 перейдет на новые автобусы в 2026 году
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В следующем году в Екатеринбурге обновится парк автобусов, которые ходят по магистральным маршрутам, будет обновляться автопарк. Одним из первых, чьи автобусы станут современнее, будет маршрут 56. Он ходит из Новокольцовского района до центра города. Об этом заявил Николай Вахлов, заместитель начальника департамента транспорта Свердловской области на заседании комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике свердловского заксо, передает корреспондент URA.RU.
«Замена на большой класс автобусов по основным маршрутам, на которых ходят студенты, в частности 56, будет проходить постепенно», — сказал Вахлов.
Кроме того, планируется работа по оптимизации маршрутов, особенно в Новокольцовский район. «Мы понимаем, что потоки могут поменяться с учетом открытия самого кампуса и развития строительства жилья. То есть, люди будут ездить на работу, студенты оставаться наоборот в микрорайоне, и уже потом ездить в город. Поэтому будем увеличивать транспортную работу», — говорит Вахлов.
Ранее руководство УрФУ вместе с мэрией Екатеринбурга приняли решение работать над цифровой моделью транспортной доступности к кампусу. Проект будет разрабатываться при помощи студентов. В последствии он будет представлен мэрии.
