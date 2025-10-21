«Выстроен по лекалам Сороса»: коммунисты запустили в Госдуме жаркую дискуссию из-за Ельцин Центра
Депутаты не смогли прекратить деятельность ЕЦ
Депутаты Госдумы 21 октября устроили оживленную дискуссию вокруг законопроекта, который нацелен на прекращение деятельности «Ельцин Центра» в Екатеринбурге и Москве. Инициативу внес зампредседателя комитета ГД по молодежной политике Владимир Исаков (КПРФ). Обсуждение прошло на пленарном заседании, которое транслировалось на сайте думы.
Исаков объяснил, что у коммунистов нет претензий к личности первого президента РФ Бориса Ельцина, но сам центр, по их мнению, стал «центром русофобии и антипатриотизма». «Он фактически выстроен по лучшим лекалам господина Сороса [американский финансит Джордж Сорос]. Это давно центр русофобии и антипатриотизма», — заявил депутат. Он напомнил о тематических выставках и фильмах, которые показывают посетителям центра, и выразил сомнение в их объективности и патриотичности.
В ходе обсуждения прозвучали разные мнения. Член комитета по культуре Сергей Соловьев («Единая Россия») подчеркнул, что комитет не поддерживает этот законопроект, поскольку Ельцин Центр и его экспозиции — неотъемлемая часть новейшей истории России. Также, по его словам, неясно, кто и как должен определять объективность оценки деятельности Ельцина. Депутат Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду») рассказал, что после посещения центра его дочь вынесла мнение, будто до Ельцина «были кровавые негодяи, а он пришел и все наладил». Кузнецов считает, что проблема кроется в необъективности подачи материалов. Депутат Анатолий Вассерман отметил, что просто закрывать центр нельзя, и предложил создать альтернативный центр с «объективной историей».
Владимир Исаков также напомнил, что Ельцин Центр посещал полпред президента РФ в УрФО Владимир Жога, и подчеркнул, что учреждению необходимо уделять больше внимания патриотическому воспитанию. В дискуссии вспоминались и передачи режиссера Никиты Михалкова, а также обвинения в искажении фактов новейшей истории.
Зампредседателя комитета по экономической политике Станислав Наумов в разговоре с URA.RU назвал обсуждение «мракобесием», добавив: «Опасный инцидент, нужно такое прекращать. Нужно оставить ЕЦ в покое». По итогам обсуждения поправки к законопроекту были отклонены. Дискуссия депутатов длилась почти час.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ЕЦ за общим комментарием с позицией центра. Там от ответа воздержались.
Еще в 2023 году — Ельцин Центру хотели присвоить иноагентский статус, проверку проводил Минюст РФ, а до него — областная прокуратура. Но выяснилось, что это невозможно .
Ельцин Центр с момента его основания (2015 год) обвиняют в тиражировании антироссийской повестки, попытках исказить события конца прошлого века. Дополнительный аргумент противники существования учреждения в его нынешнем виде получили сразу после начала спецоперации. ЕЦ призвал остановить кампанию по демилитаризации и денацификации Украины. Реагируя на волну критики по этому поводу (в том числе непубличной), ЕЦ удалил заявление с сайта, а затем несколько пересмотрел подход к формированию афиши: на территории центра стали выступать Герои России, бывшие силовики и военкоры.
