«Вау эффект»: торговым центрам Екатеринбурга поставили в пример Когалым

Югорский ТЦ восхитил опытного эксперта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Торговый центр в Когалыме может послужить примером для других ТЦ, в том числе и свердловских, по своей креативности и необычности. Об этом заявил Константин Анучин, директор Ассоциации малых туристских городов России, на круглом столе «Актуальные вопросы торговых центров» в Екатеринбурге.

«Торговый центр в Когалыме произвел на меня самое большое впечатление за последние два года. Там предусмотрели все! Люди живут на севере, в холоде, девять месяцев зима, и надо как-то вытаскивать местных жителей из этой истории. И что они сделали? Построили внутри ТЦ самый большой океанариум в ХМАО. Самый северный океанариум, с самым длинным тоннелем. К ним даже приезжают из Ханты-Мансийска купаться», — восхитился Анучин.

Также он похвалил оранжерею с красивыми растениями, где посетители попадают из суровой зимы прямо в лето. Напротив нее расположился тренажерный зал, что тоже привлекает клиентов, уверен Анучин. «Это вау эффект и восторг», — добавил он.

Продолжение после рекламы