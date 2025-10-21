«Внимание!»: дорожники выпустили предупреждение из-за опасности на Пермском тракте
Пермский тракт накрыло туманом
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Густой туман окутал 329-330-й километр трассы Р-242 Екатеринбург — Пермь. Об ужасной видимости на участке предупредили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-242 329-330-й километр туман, низкая видимость! Будьте внимательны», — написали дорожники в соцсетях. Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим.
О смоге накануне предупредили синоптики Уралгидрометцентра. По их данным, с вечера 20 до 24 октября в Свердловской области, в том числе в Екатеринбурге, ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!