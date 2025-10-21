Логотип РИА URA.RU
Общество

У жителей Свердловской области массово пропал доступ к мессенджерам

22 октября 2025 в 01:20
Мессенджер работает с перебоями и в других регионах России

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Свердловской области жалуются на сбой в работе популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp*, а также соцсети Snapchat. Об этом сообщает информационный портал DownDetector.

По словам пользователей, у них не открываются приложения, а также не загружаются сообщения и медиафайлы. Людям массово не приходят уведомления. Проблемы с подключением встречается как в мобильной версии мессенджеров, так и десктопной. Сбой наблюдается также в республике Адыгеи, Северной Осетии — Алании, Краснодарском и Ставропольском краях и Ростовской области. Сбои продолжаются с вечера 21 октября.

Ранее 15 октября жители Свердловской области столкнулись с многочисленными перебоями в работе мобильного интернета. Согласно аналитике, чаще всего жители жалуются на интернет от операторов связи Tele2, «Т-Мобайл», «Мегафон», Yota, а также на работу мессенджера Telegram.

*WhatsApp — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

