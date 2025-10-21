В Свердловской области автомобилист насмерть сбил велосипедиста

По словам автомобилиста, велосипедист двигался посередине проезжей части Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Серовском районе Свердловской области 51-летний водитель Daewoo Matiz насмерть сбил 52-летнего велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении. Об этом сообщили в Госавтоинспекции области.

«51-летний водитель автомобиля Daewoo Matiz, двигаясь со стороны поселка Сосьва в направлении город Серов, допустил наезд на 52-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист, житель деревни Морозково, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи», — написало в своем telegram-канале ведомство.

По информации ведомства, водитель имеет 26 лет стажа и ранее семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Освидетельствование показало, что на момент происшествия он был трезв. По словам водителя, велосипедист ехал посередине проезжей части и внезапно начал поворачивать налево. Состояние погибшего, в том числе наличие у него признаков опьянения или нарушений ПДД, будет установлено по результатам судебно-медицинской экспертизы.

При обследовании места трагедии сотрудники дорожного надзора выявили ряд недостатков улично-дорожной сети. В частности, отсутствовали необходимые дорожные знаки, была занижена обочина, а также отсутствовали тротуары и освещение в пределах населенного пункта. В адрес обслуживающей организации направлено предписание об устранении выявленных нарушений.