Собчак порадовалась похвале екатеринбургского депутата, — и погрустила

Ксения Собчак ответила на возмущение депутата гордумы Екатеринбурга Александра Колесникова, который заявил на совместном заседании комиссии по горхозу и бюджету, что мэрия начинает решать проблемы порой только после того, как о них напишет в своем telegram-канале известная телеведущая. Журналист выразила сожаление по этому поводу, подчеркнув, что такая практика в стране, действительно, есть, — пока публичный человек не укажет на ситуацию, ничего не изменится.

«Наткнулась на текст, в котором местные депутаты жалуются на то, что городская администрация не прислушивается к ним, зато начинает шевелиться, когда про проблему у себя в канале напишу я. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Ну, служу России. Но, если честно, лучше бы чиновники вспоминали о своей работе и обязанностях по умолчанию, а не только когда их пнет Собчак или кто-то другой публичный», — заявила Собчак в telegram-канале «Кровавая барыня».

Телеведущая добавила, что такая практика у нее и ее команды есть, — люди пишут им от отчаяния, так как, пройдя все инстанции, не могут решить свои вопросы. Это может касаться как ремонта домов, дорог, мостов, так и побоев от рук мужа или иных проблем.

