«Много тратят»: консул Венгрии в Екатеринбурге раскрыл отношение к российским туристам

Российские туристы, отдыхая в Венгрии, тратят много денег. Об этом в ходе заседания членов правления Уральской ассоциации туризма рассказал генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Шандор Фабиан.

«Венгрия открыта, она с любовью встречает гостей из России. Туристы российские, которые приезжают в Венгрию, они прекрасные. Я могу сказать, они много тратят [денег]. Если кто-то приехал в Европу, то [тратит] по полной программе», — сказал Фабиан.

Он раскрыл, что на одну ночевку российские туристы тратят в среднем 6300 рублей. Один день отдыха обходится примерно в 20 000 рублей.

