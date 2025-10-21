Логотип РИА URA.RU
«Много тратят»: консул Венгрии в Екатеринбурге раскрыл отношение к российским туристам

Туристы из России много тратят денег в Венгрии
21 октября 2025 в 18:14
Туристов из РФ тепло встречают в Венгрии

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российские туристы, отдыхая в Венгрии, тратят много денег. Об этом в ходе заседания членов правления Уральской ассоциации туризма рассказал генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Шандор Фабиан.

«Венгрия открыта, она с любовью встречает гостей из России. Туристы российские, которые приезжают в Венгрию, они прекрасные. Я могу сказать, они много тратят [денег]. Если кто-то приехал в Европу, то [тратит] по полной программе», — сказал Фабиан.

Он раскрыл, что на одну ночевку российские туристы тратят в среднем 6300 рублей. Один день отдыха обходится примерно в 20 000 рублей.

В 2024 году прирост российских туристов в Венгрию составил 36%. За восемь месяцев 2025-го прирост составил 17%. По статистике гости останавливаются на три-четыре дня.

