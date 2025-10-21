На журфак УрФУ пришел новый декан, он будет совмещать

Алексей Фаюстов с 2021 года является завкафедрой телевидения и новых медиа УрФУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Завкафедрой телевидения и новых медиа УрФУ Алексей Фаюстов с 20 октября 2025 года является исполняющим обязанности декана факультета журналистики вуза. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«С 20 октября являюсь исполняющим обязанности декана факультета журналистики. Сегодня второй день работы», — подчеркнул Фаюстов.

Добавив, что при этом он будет совмещать работу на телевидении. Фаюстов принял предложение директора ГТРК «Урал» Ирины Щукиной — стать редактором и ведущим итоговой программы «Вестей-Урал».

«Для меня это принципиальная история [совмещать должность с работой на телевидении]», — объяснил новый декан.

С мая 2025 года исполнял обязанности декана Борис Лозовский Фото: Илья Московец © URA.RU

От приставки «и.о» Фаюстов сможет избавиться после успешного прохождения публичных слушаний, где ему нужно будет представить свою программу развития факультета. И побороться с другими проектами. Представить на публичных слушаниях свои кандидатуры со своими программами может любой желающий. Решение будет принимать комиссия по итогам голосования. Когда пройдут публичные слушания, пока неизвестно.

С конца мая 2025 года исполнял обязанности декана прежний многолетний глава журфака (с 1985 по 1990 годы, а затем с 1993 по 2019-й год) 77-летний Борис Лозовский. Он пришел на смену Ивану Некрасову, работавшему в должности главы департамента факультета журналистики УрФУ с 2022 года.

Алексей Фаюстов много лет был телеведущим Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Фаюстову 47 лет. Он является выпускником факультета журналистики УрГУ имени Горького (ныне УрФУ), учился при Лозовском. В 2003 году закончил аспирантуру (кандидат филологических наук). В 21 год стал главным редактором Студенческого телевидения университета, а вскоре ведущим новостей на телеканале «Студия-41».