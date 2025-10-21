На журфак УрФУ пришел новый декан, он будет совмещать
Алексей Фаюстов с 2021 года является завкафедрой телевидения и новых медиа УрФУ
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Завкафедрой телевидения и новых медиа УрФУ Алексей Фаюстов с 20 октября 2025 года является исполняющим обязанности декана факультета журналистики вуза. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.
«С 20 октября являюсь исполняющим обязанности декана факультета журналистики. Сегодня второй день работы», — подчеркнул Фаюстов.
Добавив, что при этом он будет совмещать работу на телевидении. Фаюстов принял предложение директора ГТРК «Урал» Ирины Щукиной — стать редактором и ведущим итоговой программы «Вестей-Урал».
«Для меня это принципиальная история [совмещать должность с работой на телевидении]», — объяснил новый декан.
С мая 2025 года исполнял обязанности декана Борис Лозовский
Фото: Илья Московец © URA.RU
От приставки «и.о» Фаюстов сможет избавиться после успешного прохождения публичных слушаний, где ему нужно будет представить свою программу развития факультета. И побороться с другими проектами. Представить на публичных слушаниях свои кандидатуры со своими программами может любой желающий. Решение будет принимать комиссия по итогам голосования. Когда пройдут публичные слушания, пока неизвестно.
С конца мая 2025 года исполнял обязанности декана прежний многолетний глава журфака (с 1985 по 1990 годы, а затем с 1993 по 2019-й год) 77-летний Борис Лозовский. Он пришел на смену Ивану Некрасову, работавшему в должности главы департамента факультета журналистики УрФУ с 2022 года.
Алексей Фаюстов много лет был телеведущим
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Фаюстову 47 лет. Он является выпускником факультета журналистики УрГУ имени Горького (ныне УрФУ), учился при Лозовском. В 2003 году закончил аспирантуру (кандидат филологических наук). В 21 год стал главным редактором Студенческого телевидения университета, а вскоре ведущим новостей на телеканале «Студия-41».
С 2001 по 2011 год Фаюстов возглавлял редакцию информационно-аналитического вещания, вел «Новости-41». С 2005 по 2011 год был автором-ведущим еженедельной информационно-аналитической программы «Неделя без галстука». В 2011 году возглавил медиацентр УрФУ. Был старшим преподавателем кафедры телевидения и радио, проректором по информационной политике университета. С 2021 года заведует кафедрой телевидения и новых медиа.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!