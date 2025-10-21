Логотип РИА URA.RU
Екатеринбург превратился в город-призрак. Фото

Екатеринбург окутал густой туман: город исчез в дымке. Фоторепортаж
21 октября 2025 в 22:59
Город будет окутан в смоге до вечера 24 октября

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В течение всего дня 21 октября Екатеринбург находился под плотным покровом тумана и смога. Видимость на городских улицах и дорогах значительно ухудшилась. К вечеру ситуация не изменилась — весь Екатеринбург закутан в смог. Кадрами вечернего города делится URA.RU.

Синоптики Уралгидрометцентра сообщали о вероятности появления смога. Согласно предоставленной ими информации, начиная с вечера 20 октября и вплоть до 24 октября на территории Свердловской области, включая Екатеринбург, прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере. Ранее URA.RU делились фотографиями утреннего смога.

Фото: Илья Московец © URA.RU

