В Екатеринбурге объявили в розыск 15-летнюю Марию Боровых, без вести пропавшую 19 октября. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти подростка! С 19 октября 2025 года ее местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем районе», — написали волонтеры в соцсетях.

Рост пропавшей — 163 сантиметра, худощавое телосложение, темно-коричневые волосы, карие глаза. Была одета в черные куртку и джинсы, серую кофту, белые кроссовки.