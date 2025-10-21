В Екатеринбурге бесследно пропала 15-летняя девочка. Фото
Девочку не могут найти с 19 октября (архивное фото)
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В Екатеринбурге объявили в розыск 15-летнюю Марию Боровых, без вести пропавшую 19 октября. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Внимание! Помогите найти подростка! С 19 октября 2025 года ее местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем районе», — написали волонтеры в соцсетях.
Рост пропавшей — 163 сантиметра, худощавое телосложение, темно-коричневые волосы, карие глаза. Была одета в черные куртку и джинсы, серую кофту, белые кроссовки.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!