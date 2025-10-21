Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В Екатеринбурге бесследно пропала 15-летняя девочка. Фото

21 октября 2025 в 20:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Девочку не могут найти с 19 октября (архивное фото)

Девочку не могут найти с 19 октября (архивное фото)

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Екатеринбурге объявили в розыск 15-летнюю Марию Боровых, без вести пропавшую 19 октября. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти подростка! С 19 октября 2025 года ее местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем районе», — написали волонтеры в соцсетях.

Рост пропавшей — 163 сантиметра, худощавое телосложение, темно-коричневые волосы, карие глаза. Была одета в черные куртку и джинсы, серую кофту, белые кроссовки.

Продолжение после рекламы

Фото: сообщество «Поисковый отряд »ЛизаАлерт« Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте»

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал