Снаряд передали следственно-оперативной группе (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) рабочие, проводившие ремонт в одном из зданий, обнаружили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Прибывшие на место бойцы ОМОН выяснили, что находка является корпусом от немецкого осколочно-фугасного снаряда, рассказали URA.RU в пресс-службе Росгвардии.

«В ходе обследования обнаруженный предмет идентифицирован как корпус от пятнадцатисантиметрового немецкого осколочно-фугасного снаряда I.Gr.33 от 150-мм тяжелого пехотного орудия времен Второй мировой войны, не содержащий взрывчатых веществ», — пояснили там. На корпусе снаряда были следы коррозии.

Отмечается, что находка не представляла опасности. Ее передали следственно-оперативной группе для дальнейшей проверки. Место, где нашли снаряд, обследовали.

Продолжение после рекламы

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области