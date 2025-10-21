Боевой снаряд фашистов нашли рабочие в Нижнем Тагиле. Фото
Снаряд передали следственно-оперативной группе (архивное фото)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) рабочие, проводившие ремонт в одном из зданий, обнаружили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Прибывшие на место бойцы ОМОН выяснили, что находка является корпусом от немецкого осколочно-фугасного снаряда, рассказали URA.RU в пресс-службе Росгвардии.
«В ходе обследования обнаруженный предмет идентифицирован как корпус от пятнадцатисантиметрового немецкого осколочно-фугасного снаряда I.Gr.33 от 150-мм тяжелого пехотного орудия времен Второй мировой войны, не содержащий взрывчатых веществ», — пояснили там. На корпусе снаряда были следы коррозии.
Отмечается, что находка не представляла опасности. Ее передали следственно-оперативной группе для дальнейшей проверки. Место, где нашли снаряд, обследовали.
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области
