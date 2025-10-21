Аналитики назвали новый тренд в аптеках Свердловской области

Свердловская область вышла на третье место в стране по объему онлайн-продаж аптечных товаров Фото: предоставлено компанией «Здравсити»

На Среднем Урале растет популярность сервисов, позволяющих покупать лекарства и медицинские товары онлайн. Как сообщили URA.RU в пресс-службе федерального сервиса по покупке медикаментов «Здравсити», Свердловская область занимает третье место по доле рынка в общем объеме онлайн-продаж товаров аптечного ассортимента. Такие данные специалисты компании приводят со ссылкой на исследование агентства DataInsight.

«Интернет-заказ лекарств стал востребованным не только благодаря удобству, когда в смартфоне или на сайте можно, не спеша, выбрать необходимые препараты для срочного или курсового лечения, почитать инструкцию, сравнить производителей и цены. Еще один ключевой мотив — возможность сэкономить. Дистанционные сервисы часто предлагают различные акции, предоставляют дополнительные скидки по программе лояльности или промокоды», — отметил гендиректор маркетплейса здоровья «Здравсити» Евгений Ружейников.

Чаще всего при покупке лекарств онлайн покупатели выбирают в качестве канала доставки самовывоз из аптеки. Следуя тенденциям рынка, компания «Здравсити» увеличила число партнерских аптек на Среднем Урале, в которых можно получать заказы. За минувший год их число в регионе выросло более чем в 1,5 раза и достигло 1040.

Свердловская область в целом стала лидером по приросту партнерских аптек онлайн-сервиса в УрФО. На втором месте — Челябинская область. Число пунктов выдачи заказов маркетплейса здоровья там выросло на 57%, достигнув 761 аптечной точки.

Всего у «Здравсити» насчитывается свыше 35 тысяч фирменных и партнерских аптек в 83 регионах страны. Онлайн-сервис по доставке лекарств работает с крупнейшими федеральными и местными сетями: «Алоэ», «Планета здоровья», «Живика», «Апрель», «Управа Ко». Удобный пункт выдачи можно выбрать при оформлении заказа.

