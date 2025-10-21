Хирурги из Екатеринбурга дарят новую грудь за сотни тысяч

Маммопластика занимает одну из ведущих позиций среди наиболее востребованных хирургических вмешательств у женщин (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Увеличение груди — одна из самых популярных пластических операций среди екатеринбурженок. Стоимость маммопластики в городе существенно различается в зависимости от клиники, выбранного метода, опыта хирурга и ряда других факторов. О том, в каких клиниках и какую сумму потребуется заплатить за грудь мечты — в материале URA.RU.

Что такое маммопластика: основные виды операций

Маммопластика — это хирургическая операция на молочных железах, направленная на изменение их формы и размера. В этот термин входят не только увеличение (аугментация), но и уменьшение груди, подтяжка (мастопексия), коррекция асимметрии и восстановление после травм или предыдущих операций.

Диапазон цен на маммопластику

В Екатеринбурге стоимость увеличения груди колеблется от 90 000 до 450 000 рублей. Такой разброс объясняется не только разницей в уровне клиник, но и выбранной методикой операции, сложностью вмешательства, а также тем, включена ли цена имплантов в общий счет. В одних случаях стоимость указана только за хирургическую часть, в других — за комплексную услугу, где учтены все материалы и сопутствующие расходы.

Продолжение после рекламы

Самые доступные предложения по увеличению груди можно найти в клинике «Бонум». Здесь цена операции начинается от 90 000 рублей, однако в эту сумму не входит стоимость имплантов. Цена самих имплантов зависит от фирмы-производителя и их характеристик, поэтому итоговая сумма всегда индивидуальна.

В ряде клиник в стоимость услуги уже включена не только операция, но и цена имплантов. Например, в центре Deka Clinic увеличение груди с одновременной подтяжкой и учетом стоимости имплантов стоит от 150 000 до 230 000 рублей. Итоговая сумма зависит от сложности конкретного случая, особенностей организма пациентки и выбранного объема вмешательства.

Операция по увеличению груди обычно длится от 1 до 3 часов (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

«Преображенская клиника» предлагает увеличение груди по цене от 220 000 рублей. В эту сумму входит как сама операция, так и импланты. Такой подход предпочитают пациентки, которые ценят прозрачность ценообразования и комплексный сервис. Стоимость операции по увеличению груди в «УГМК-Здоровье» начинается примерно от 200 000 — 300 000 рублей (с учетом имплантов и всех услуг)

В «Центре косметологии и пластической хирургии им. С.В. Нудельмана» стоимость увеличения груди с применением текстурированных имплантов стартует от 300 000 рублей. Здесь особое внимание уделяется использованию современных материалов и индивидуальному подходу к каждой пациентке. На аналогичном уровне находится и клиника «Вимед», где базовая цена маммопластики без учета стоимости имплантов составляет около 300 000 рублей.

Как формируется итоговая стоимость на маммопластику

Окончательная стоимость операции определяется только после консультации с пластическим хирургом. На цену влияют объем вмешательства, выбранный вид и марка имплантата, а также дополнительные услуги: предоперационные анализы, 3D-моделирование результата, реабилитационное сопровождение. Многие клиники предлагают предварительную запись на консультацию и возможность визуализации будущего результата с помощью современных 3D-технологий.

Показания к проведению операции по увеличению груди

Перед хирургическим вмешательством необходимо пройти всестороннюю консультацию у специалиста и сдать соответствующие анализы (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Операция показана не только женщинам, недовольным размером груди. Маммопластика помогает скорректировать асимметрию, уменьшить объем, восстановить форму после лактации, удалить патологические образования (в том числе у мужчин), подтянуть грудь при птозе, а также исправить последствия травм и операций. Возможна также коррекция ареол и сосков.

Перед маммопластикой пациентке необходимо пройти комплексное обследование, сдать анализы и получить консультацию специалистов. Врач обсуждает с пациенткой ее пожелания, подбирает оптимальный размер и форму имплантов, рассказывает о ходе операции и особенностях восстановления.

Продолжение после рекламы

Период реабилитации после увеличения груди занимает от нескольких недель до месяца. В это время важно соблюдать рекомендации врача, носить специальное компрессионное белье, избегать физических нагрузок и следить за состоянием швов. Окончательный результат операции можно оценить через 3-6 месяцев после вмешательства.

Как выбрать клинику и хирурга

Перед принятием решения об операции необходимо изучить предложения разных клиник, ознакомиться с отзывами пациенток, уточнить квалификацию хирурга и условия проведения операции. Рекомендуется выбирать клиники с хорошей репутацией и современным оборудованием.

Увеличение груди — это возможность воплотить мечты о желаемой внешности, повысить уверенность в себе и изменить качество жизни. Однако к выбору клиники, хирурга и самой процедуры следует подходить максимально ответственно, чтобы результат оправдал ожидания и не повлек за собой нежелательных последствий.



































































