Бывший преподаватель одного из свердловских вузов экстренно поступил в городскую клиническую больницу №40 Екатеринбурга. Мужчина внезапно потерял способность говорить и двигаться. Причиной опасного состояния стал тромб, закупоривший сосуды головного мозга, рассказали в пресс-службе областного минздрава.

«Врачи применили тромболизис — современный метод восстановления кровотока. Процедура продолжительностью в несколько минут растворила тромб в глубоких венах головного мозга, и состояние пациента постепенно начало улучшаться», — пояснили там. Через шесть часов после госпитализации пенсионер смог двигать рукой и ногой, а еще через два часа к нему вернулась речь, и он произнес: «Все ок».

По словам заведующей неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения ГКБ №40 Татьяны Коломиец, тромболитическая терапия применяется в больнице уже много лет. «Если в первое время мы спасали до 20 человек в год, то с начала 2025 года провели уже 80 успешных процедур, сохранивших людям жизнь», — подчеркнула она.

