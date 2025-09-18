Новый сенатор от Пермского края прокомментировал свое назначение

Новый сенатор от Пермского края в Совете Федерации Вячеслав Григорьев прокомментировал свое назначение. Он выразил благодарность за оказанное доверие и пообещал работать в интересах Прикамья.
«Благодарю губернатора Пермского края Дмитрия Николаевича Махонина за оказанное мне доверие представлять крупнейший промышленный регион в верхней палате парламента — Совете Федерации. Это большая честь и ответственность. Сделаю все, чтобы принести пользу государству своей работой в Федеральном Собрании и родному Прикамью в улучшении качества жизни земляков», — сказал Григорьев в telegram-канале реготделения партии «Единая Россия».
О назначении Григорьева сенатором от Пермского края в Совете Федерации стало известно сегодня. Соответствующий указ подписал вступивший в должность после переизбрания губернатор Дмитрий Махонин. Ранее источники URA.RU в политтусовке также называли его одним из кандидатов на этот пост.
С 2012 года интересы региона в верхней палате российского парламента представлял Андрей Климов. Он также рассказал URA.RU о своих дальнейших планах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!