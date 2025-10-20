Логотип РИА URA.RU
Курганцы жалуются на музыку и крики из пивного магазина

21 октября 2025 в 02:21
Жители пожаловались на шум из торговой точки в Кургане

Фото: Дарья Попова © URA.RU

На улице Карбышева в Кургане работает пивной магазин, находящийся в жилом доме. Из торговой точки звучит музыка, раздаются крики, мешающие жителям дома. Об этом рассказали курганцы в жалобе.

«Наша семья проживает на улице Карбышева, 2, на втором этаже. На первом этаже открыли магазин разливного пива, откуда идет шум, громко звучит музыка. Жить в квартире стало невыносимо, просим принять меры», — сообщается на сайте «Обратись».

В ответе представители мэрии Кургана сообщили, что жильцам можно подать жалобу в Управление Роспотребнадзора по региону. Уточнили, что по фактам продажи спиртных напитков несовершеннолетним, шума от работы заведения — необходимо обращаться в правоохранительные органы.

Комментарии (1)
  • Иван
    21 октября 2025 02:23
    Напьются и шумят, дело молодое... Тут надо менять хату по ходу.
