Курганцы жалуются на музыку и крики из пивного магазина

На улице Карбышева в Кургане работает пивной магазин, находящийся в жилом доме. Из торговой точки звучит музыка, раздаются крики, мешающие жителям дома. Об этом рассказали курганцы в жалобе.

«Наша семья проживает на улице Карбышева, 2, на втором этаже. На первом этаже открыли магазин разливного пива, откуда идет шум, громко звучит музыка. Жить в квартире стало невыносимо, просим принять меры», — сообщается на сайте «Обратись».