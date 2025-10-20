Ремонт дорог в Кургане, обжалование ареста и спасение водителя: главные события дня

Вадим Шумков анонсировал масштабный ремонт дорог в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2026-2027 годах в Курганской области планируется масштабный ремонт дорог в Кургане, Шадринске и семи других населенных пунктах. Губернатор Вадим Шумков также поручил разработать план дорожных работ на 2028-2030 годы с учетом запросов местных жителей. Об этом и других важных событиях 20 октября — в материале URA.RU.

Губернатор Шумков анонсировал масштабный ремонт дорог в Курганской области

Губернатор Вадим Шумков объявил о планах по ремонту дорог в регионе в 2026-2027 годах. Работы пройдут в Кургане, Шадринске и ещё семи населённых пунктах, включая Шумиху, Кетово, Петухово, Куртамыш, Глядянское, Варгаши и Белозерское. В Кургане обновят дороги на улицах Советская, Кравченко, Красина, Невежина и Некрасовский путепровод, а в других населенных пунктах ремонт затронет несколько ключевых улиц.





Экс-глава курганского УФССП Уварова обжаловала свой арест

Ирина Уварова, бывший руководитель управления судебных приставов по Курганской области, обжаловала меру пресечения в виде заключения под стражу. Она задержана по делу о присвоении или растратах особо крупного размера. Защита просит домашний арест, аргументируя это необходимостью ухода за бывшим супругом и удобством для расследования, так как большинство свидетелей проживают в регионе. Уварова находится под арестом до 7 декабря 2025 года, а исполнение обязанностей временного руководителя управления временно возложено на Евгения Смирнова.

Продолжение после рекламы

В Кургане на неделю перекроют улицу Куйбышева

В Кургане с 21 по 28 октября временно ограничат движение автотранспорта по улице Куйбышева из-за ремонта канализационного коллектора диаметром 1000 мм в районе дома №159А. Ограничения введены для обеспечения безопасности и бесперебойного проведения работ. Водителям рекомендовано заранее выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок. Завершение ремонта и снятие ограничений ожидается к вечеру 28 октября.

В Заозерном микрорайоне Кургана горел автомобиль с человеком внутри

19 октября в Заозерном микрорайоне загорелась легковушка Niva Chevrolet с 70-летним водителем внутри. Прохожий вовремя заметил пожар и спас мужчину, который получил отравление угарным газом и был госпитализирован. Возгорание произошло из-за неисправности узлов автомобиля. Соседи пытались самостоятельно помочь потушить пламя до прибытия пожарных. Пожар был быстро ликвидирован силами МЧС.

Пьяный лихач из Тюмени задержан полицейскими в курганском округе

Полицейские задержали нетрезвого водителя, который игнорировал требования остановиться и пытался скрыться по дорогам Курганской области. Инцидент произошёл вблизи поселка Юргамыш. Водитель автомобиля Toyota Hilux выезжал на встречную полосу и создавал угрозу жизни других участников движения. После преследования и применения огнестрельного оружия для повреждения колеса, автомобиль остановили в лесу, а водителя задержали. Алкотестер показал 0,58 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Мужчина получил десятидневный административный арест.

В Курганском госпитале выросли доходы от платных услуг