Калининградская спортсменка похвалила комфорт и дороги в Кургане

20 октября 2025 в 22:14
Спортсменке понравился городской комфорт в Кургане

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане хорошие дороги и комфортная городская среда. Об этом рассказала спортсменка из Калининградской области Арина Демидова по итогам Кубка России по пауэрлифтингу, который прошел в спорткомплексе имени Горбенко.

«Выступать в Кургане одно удовольствие. Город очень комфортный, приятный. Дороги ровные, освещение хорошее», — передает пресс-служба областных властей слова Демидовой в своем telegram-канале.

Кубок России по пауэрлифтингу впервые проходил в Кургане с 15 по 20 октября, собрав более 270 спортсменов из 53 регионов страны. Ранее команда Курганской области уже показывала высокие результаты на аналогичных соревнованиях: в сентябре курганские спортсмены завоевали полный комплект наград на Кубке России в Суздале, а Анна Васильева установила новый рекорд страны.

