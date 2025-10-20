Калининградская спортсменка похвалила комфорт и дороги в Кургане

Спортсменке понравился городской комфорт в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане хорошие дороги и комфортная городская среда. Об этом рассказала спортсменка из Калининградской области Арина Демидова по итогам Кубка России по пауэрлифтингу, который прошел в спорткомплексе имени Горбенко.

«Выступать в Кургане одно удовольствие. Город очень комфортный, приятный. Дороги ровные, освещение хорошее», — передает пресс-служба областных властей слова Демидовой в своем telegram-канале.