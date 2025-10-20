Калининградская спортсменка похвалила комфорт и дороги в Кургане
Спортсменке понравился городской комфорт в Кургане
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане хорошие дороги и комфортная городская среда. Об этом рассказала спортсменка из Калининградской области Арина Демидова по итогам Кубка России по пауэрлифтингу, который прошел в спорткомплексе имени Горбенко.
«Выступать в Кургане одно удовольствие. Город очень комфортный, приятный. Дороги ровные, освещение хорошее», — передает пресс-служба областных властей слова Демидовой в своем telegram-канале.
Кубок России по пауэрлифтингу впервые проходил в Кургане с 15 по 20 октября, собрав более 270 спортсменов из 53 регионов страны. Ранее команда Курганской области уже показывала высокие результаты на аналогичных соревнованиях: в сентябре курганские спортсмены завоевали полный комплект наград на Кубке России в Суздале, а Анна Васильева установила новый рекорд страны.
