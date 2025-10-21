Горожане вспомнили про октябрьское нападение на заместителя мэра Кургана

Серков долгие годы занимал руководящие посты в Кургане Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Кургана, интересующиеся политикой, не забыли о громком нападении членов ОПГ «Локомотив» на заместителя мэра города Виктора Серкова, которое случилось в конце октября 2004 года. Причиной тому стала очередная годовщина происшествия, всколыхнувшего не только город, но и всю Курганскую область. Подробности — в материале URA.RU.

Нападение, потрясшее Курган

В конце октября 2004 года на заместителя мэра Кургана Виктора Серкова было совершено дерзкое нападение. По данным следствия, за этим стояли члены известной в регионе организованной преступной группировки «Локомотив». Серков, проживавший всего в нескольких сотнях метров от здания городской администрации, обычно добирался на работу пешком. В тот роковой день он, как обычно, вышел из своей квартиры, не подозревая, что за ним уже следят. Сергей Авраменко, один из участников нападения пояснил, что его задача заключалась в том, чтобы напугать мужчину. Авраменко догнал Серкова и попытался ударить молотком, но боек слетел. В результате он нанес несколько ударов рукояткой молотка и скрылся. На следующий день Авраменко получил 6 000 рублей за выполнение этого задания.

Быстрая реакция и помощь

Очнувшись, Виктор Серков сумел самостоятельно вызвать милицию и скорую помощь по мобильному телефону. Медики диагностировали у него травму головы и госпитализировали в состоянии средней тяжести. Несмотря на серьезность происшествия, жизни чиновника ничего не угрожало, и вскоре он пошел на поправку. Нападение на одного из руководителей города вызвало широкий общественный резонанс. В те годы Курган и область уже сталкивались с проявлениями криминального давления на представителей власти, но подобные случаи все равно были редкостью. Горожане обсуждали произошедшее на улицах, в общественном транспорте, а местные газеты посвятили инциденту не одну публикацию.

Продолжение после рекламы

Реакция властей

Мэр Кургана Анатолий Ельчанинов осудил нападение на своего заместителя Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Руководство города и региона публично осудило нападение, пообещав принять меры по обеспечению безопасности чиновников. Следственные органы оперативно взялись за расследование, вскоре были установлены и задержаны подозреваемые, причастные к преступлению. Впоследствии их причастность к ОПГ «Локомотив» была доказана в суде. По словам задержанных, нападение на Серкова было акцией устрашения. Преступники утверждали, что не планировали убийство, а хотели лишь «проучить» чиновника за некие решения, затрагивавшие интересы криминальных структур. Однако следствие квалифицировало действия злоумышленников как покушение на жизнь госслужащего.

Последствия для Серкова

Серков стал главой города Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Несмотря на пережитое, Виктор Серков быстро восстановился после нападения. Уже через несколько недель он вернулся к исполнению служебных обязанностей. Для многих курганцев это стало примером мужества и стойкости городского руководителя. Уже в марте 2005 года Серков был избран главой администрации Кургана — сити-менеджером. Этот факт еще больше укрепил его авторитет среди коллег и жителей города, которым политик руководил, пока сам не ушел в отставку 19 ноября 2012 года.

ОПГ «Локомотив» и борьба с преступностью