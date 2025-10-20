Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Пожары

В Кургане из-за неисправной печи загорелся жилой дом

20 октября 2025 в 22:53
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Спасатели потушили дом в Кургане

Спасатели потушили дом в Кургане

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дом загорелся в Кургане из-за неисправной печи. Его потушили спасатели. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.

«На улице Суворова дом тушили девять пожарных и три единицы техники. Предварительная причина возгорания: неправильное устройство отопительной печи», — сообщается в telegram-канале чрезвычайного ведомства. Пострадавших нет.

Ранее, в микрорайоне Рябково Кургана произошел крупный пожар в жилом доме на улице Попова, где причиной возгорания стало неисправное электрооборудование. Тогда возгорание тушили девять специалистов с использованием двух единиц техники, пострадавших не было. Спасатели призывают жителей города соблюдать меры безопасности при эксплуатации отопительных приборов и электроприборов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал