В Кургане из-за неисправной печи загорелся жилой дом

Дом загорелся в Кургане из-за неисправной печи. Его потушили спасатели. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.

«На улице Суворова дом тушили девять пожарных и три единицы техники. Предварительная причина возгорания: неправильное устройство отопительной печи», — сообщается в telegram-канале чрезвычайного ведомства. Пострадавших нет.

Ранее, в микрорайоне Рябково Кургана произошел крупный пожар в жилом доме на улице Попова, где причиной возгорания стало неисправное электрооборудование. Тогда возгорание тушили девять специалистов с использованием двух единиц техники, пострадавших не было. Спасатели призывают жителей города соблюдать меры безопасности при эксплуатации отопительных приборов и электроприборов.