19-летняя жительница Кургана прописала у себя шестерых мигрантов
Жительница Кургана фиктивно зарегистрировала иностранных граждан в своей квартире
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Кургане 19-летняя местная жительница фиктивно зарегистрировала шестерых иностранных граждан в своей квартире. Мигранты фактически проживали по другому адресу, что выявили сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД совместно с УФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
«В результате проведенных мероприятий было выявлено, что граждане иностранного государства были фиктивно поставлены на учет по месту пребывания в одной из квартир города Кургана, а фактически проживали по другому адресу. По данному факту возбуждено уголовное дело», — уточнили в полиции.
Владелица квартиры оформила фиктивную регистрацию по просьбе своего родственника. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Все незаконно зарегистрированные иностранные граждане сняты с учета. Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы до пяти лет за фиктивную постановку на учет.
Ранее URA.RU писало, что другая жительница села в Куртамышском округе Курганской области фиктивно зарегистрировала восемь иностранных граждан у себя дома за 30 тысяч рублей, хотя мигранты там не проживали. Полиция Курганской области выяснила, что женщина согласилась на это при условии отсутствия контакта с мигрантами.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!