19-летняя жительница Кургана прописала у себя шестерых мигрантов

Жительница Кургана фиктивно зарегистрировала иностранных граждан в своей квартире Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане 19-летняя местная жительница фиктивно зарегистрировала шестерых иностранных граждан в своей квартире. Мигранты фактически проживали по другому адресу, что выявили сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД совместно с УФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«В результате проведенных мероприятий было выявлено, что граждане иностранного государства были фиктивно поставлены на учет по месту пребывания в одной из квартир города Кургана, а фактически проживали по другому адресу. По данному факту возбуждено уголовное дело», — уточнили в полиции.

Владелица квартиры оформила фиктивную регистрацию по просьбе своего родственника. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Все незаконно зарегистрированные иностранные граждане сняты с учета. Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы до пяти лет за фиктивную постановку на учет.