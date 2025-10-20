Логотип РИА URA.RU
Общество

19-летняя жительница Кургана прописала у себя шестерых мигрантов

20 октября 2025 в 20:55
Жительница Кургана фиктивно зарегистрировала иностранных граждан в своей квартире

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане 19-летняя местная жительница фиктивно зарегистрировала шестерых иностранных граждан в своей квартире. Мигранты фактически проживали по другому адресу, что выявили сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД совместно с УФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«В результате проведенных мероприятий было выявлено, что граждане иностранного государства были фиктивно поставлены на учет по месту пребывания в одной из квартир города Кургана, а фактически проживали по другому адресу. По данному факту возбуждено уголовное дело», — уточнили в полиции.

Владелица квартиры оформила фиктивную регистрацию по просьбе своего родственника. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Все незаконно зарегистрированные иностранные граждане сняты с учета. Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы до пяти лет за фиктивную постановку на учет.

Ранее URA.RU писало, что другая жительница села в Куртамышском округе Курганской области фиктивно зарегистрировала восемь иностранных граждан у себя дома за 30 тысяч рублей, хотя мигранты там не проживали. Полиция Курганской области выяснила, что женщина согласилась на это при условии отсутствия контакта с мигрантами.

