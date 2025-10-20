Большую щуку выловил рыбак Фото: Илья Московец © URA.RU

На реке Тобол недалеко от Кургана рыбак выловил щуку весом почти двенадцать килограммов. Затем мужчина отпустил ее обратно. Об этом горожанин рассказал в соцсети.

«Взяли на Тоболе трофей сезона, щуку весом 11 кг 400 гр. Рыба повреждения не получила и с удовольствием отпущена в родную стихию», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте».

Ранее курганец поймал рыбу весом свыше десяти килограммов на Тоболе. По словам горожанина, рыбачил он на специальную спиннинговую оснастку — джиг. Толщина лески была 0,45.

Продолжение после рекламы



