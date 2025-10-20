Курганец поймал огромную рыбу, которую отпустил обратно в Тобол. Фото
Большую щуку выловил рыбак
Фото: Илья Московец © URA.RU
На реке Тобол недалеко от Кургана рыбак выловил щуку весом почти двенадцать килограммов. Затем мужчина отпустил ее обратно. Об этом горожанин рассказал в соцсети.
«Взяли на Тоболе трофей сезона, щуку весом 11 кг 400 гр. Рыба повреждения не получила и с удовольствием отпущена в родную стихию», — сообщается в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте».
Ранее курганец поймал рыбу весом свыше десяти килограммов на Тоболе. По словам горожанина, рыбачил он на специальную спиннинговую оснастку — джиг. Толщина лески была 0,45.
Рыба была отпущена в реку
- Кирилл21 октября 2025 04:27Вот этот молодец! Никто не пострадал. Рыба удивилась наверное.