Общество

Транспорт

В мэрии Кургана пообещали, что в микрорайон Утяк отправятся новые автобусы

21 октября 2025 в 03:47
Новые автобусы появятся на маршрутах в Кургане

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В микрорайон Утяк в Кургане после обновления транспортного парка будут отправляться современные автобусы. Об этом рассказали представители мэрии.

«До 2027 года парк, обслуживающий маршрутную сеть, будет обновлен на более комфортные автобусы», — сообщается в ответе на вопрос жителя Утяка, который он задал в комментарии на странице ЦУР региона во «ВКонтакте». Уточняется, что по другим направлениям выведены на маршруты новые автобусы.

Ранее власти Кургана уже приступили к масштабному обновлению автопарка: с 2023 года в городе заменили более 140 автобусов, а до конца 2025 года планируется вывести на маршруты еще 88 новых единиц техники. Новые автобусы уже начали работать на различных городских маршрутах, а модернизация транспортной системы продолжается, чтобы обеспечить более комфортные перевозки для жителей.

Комментарии (1)
  • Вася
    21 октября 2025 03:51
    Сейчас на Утяк ходят ужасные автобусы, просто смотреть грустно.
