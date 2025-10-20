В мэрии Кургана пообещали, что в микрорайон Утяк отправятся новые автобусы
Новые автобусы появятся на маршрутах в Кургане
В микрорайон Утяк в Кургане после обновления транспортного парка будут отправляться современные автобусы. Об этом рассказали представители мэрии.
«До 2027 года парк, обслуживающий маршрутную сеть, будет обновлен на более комфортные автобусы», — сообщается в ответе на вопрос жителя Утяка, который он задал в комментарии на странице ЦУР региона во «ВКонтакте». Уточняется, что по другим направлениям выведены на маршруты новые автобусы.
Ранее власти Кургана уже приступили к масштабному обновлению автопарка: с 2023 года в городе заменили более 140 автобусов, а до конца 2025 года планируется вывести на маршруты еще 88 новых единиц техники. Новые автобусы уже начали работать на различных городских маршрутах, а модернизация транспортной системы продолжается, чтобы обеспечить более комфортные перевозки для жителей.
