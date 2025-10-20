В мэрии Кургана пообещали, что в микрорайон Утяк отправятся новые автобусы

Новые автобусы появятся на маршрутах в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В микрорайон Утяк в Кургане после обновления транспортного парка будут отправляться современные автобусы. Об этом рассказали представители мэрии.

«До 2027 года парк, обслуживающий маршрутную сеть, будет обновлен на более комфортные автобусы», — сообщается в ответе на вопрос жителя Утяка, который он задал в комментарии на странице ЦУР региона во «ВКонтакте». Уточняется, что по другим направлениям выведены на маршруты новые автобусы.