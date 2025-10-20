Одно из похоронных предприятий совместно с челябинской компанией занялось производством стеклянных памятников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане одно из похоронных предприятий начало изготовлять памятники из ударопрочного стекла или со стеклянными вставками. В компании URA.RU рассказали, что комплектующие получают от партнера из Челябинской области, и недавно выполнили первый заказ — стелу из стекла к памятнику.

«В Кургане совместно с челябинским предприятием запустили производство памятников из стекла. Это полностью стеклянные памятники, стеклянные вставки, или декор из стекла к памятникам. Для курганцев пока это новшество. По прочности стекло не уступает граниту, не боится морозов и жары. Например, на темном и сером камне не всегда получается отразить яркие краски, а стекло — это новое решение», — говорят в компании.

Стеклянную стелу с триколором установили к памятнику в Курганской области Фото: предоставил читатель URA.RU

Производитель стекла дает гарантию на изделия — 15 лет. Однако столько же действует гарантия и на памятники из камня. Стекло склеивается послойно, благодаря чему повышается прочность изделия. При этом стеклянные элементы могут менять цвет, если смотреть на них с другого ракурса.

