В Тюмени сняли с рейса пермяка, закурившего в туалете

Транспортная полиция задержала 30-летнего жителя Пермского края за курение электронной сигареты на борту самолета, прилетевшего из Уфы в тюменский аэропорт Рощино 25 сентября. Об этом сообщила транспортная полиция Урала. Нарушителя сняли с рейса после приземления воздушного судна и составили в отношении него протоколы по двум статьям КоАП РФ.
Нарушение выявили после того, как бортпроводник почувствовал запах пара и сообщил командиру экипажа. «В ходе разбирательства установлено, что пассажир курил электронную сигарету в туалете самолета. В отношении гражданина составлены административные протоколы по части 6 статьи 11.17 и части 1 статьи 6.24 КоАП РФ», — уточнили в ведомстве.
В полиции также отметили, что нарушитель уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2020 году он был судим за кражу, а в 2024 году привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. Сейчас материалы проверки направлены в суд для рассмотрения и принятия решения о возможном штрафе.
Транспортная полиция напоминает: курение на борту воздушных судов, включая электронные сигареты и системы нагревания табака, категорически запрещено. За подобные нарушения предусмотрена административная ответственность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.