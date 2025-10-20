Зеленского выгнали с переговоров после попытки обмануть Трампа в США
Зеленский в Вашингтоне пытался обмануть Трампа
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский был выдворен с переговоров в Вашингтоне после неудачной попытки обмануть президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По словам политика, встреча, прошедшая в Белом доме, завершилась для украинской делегации провалом.
«Зеленскому в Вашингтоне не удалось обмануть Трампа, его выкинули с переговоров. Удивление многих западных СМИ относительно провала визита Зеленского в Вашингтон вызвано тем, что они вообще не занимались анализом подготовки данного визита и пели с чужого голоса… Зеленский привез Трампу дырку от бублика и пытался ее задорого продать», — говорится в заявлении Медведчука. Его заявление опубликовано на официальном сайте движения.
Как отмечается в сообщении, Зеленский намекал на возможность нового наступления Вооруженных сил Украины, если Киев получит Tomahawk. Однако, по версии политика, разговор о поставках ракет был «розыгрышем» со стороны США, на который украинский президент «повелся». После отказа в поставках Зеленский, по словам Медведчука, предложил американской стороне беспилотники, произведенные из китайских комплектующих, однако эта попытка также не увенчалась успехом.
Медведчук подчеркнул, что политика Зеленского «обслуживает интересы внешних игроков», и отметил, что даже для Трампа глава Украины оказался бесполезен. По данным портала Axios, США не намерены поставлять Украине ракеты Tomahawk, а телеканал CNN ранее сообщал, что переговоры в Белом доме между Трампом и Зеленским были «прямыми и честными», но не привели к результатам, на которые рассчитывала украинская сторона.
Ранее Трамп встретился с Зеленским. Президент США во время переговоров в Белом доме постоянно ругался, а в один момент «сбросил» со стола все разложенные на нем карты боевых действий. Что обсуждалось на встрече Зеленского с Трампом и как на них отреагировали представители России, США и Украины — в сбойке URA.RU.
