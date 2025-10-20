Зеленский в Вашингтоне пытался обмануть Трампа Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский был выдворен с переговоров в Вашингтоне после неудачной попытки обмануть президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По словам политика, встреча, прошедшая в Белом доме, завершилась для украинской делегации провалом.

«Зеленскому в Вашингтоне не удалось обмануть Трампа, его выкинули с переговоров. Удивление многих западных СМИ относительно провала визита Зеленского в Вашингтон вызвано тем, что они вообще не занимались анализом подготовки данного визита и пели с чужого голоса… Зеленский привез Трампу дырку от бублика и пытался ее задорого продать», — говорится в заявлении Медведчука. Его заявление опубликовано на официальном сайте движения.

Как отмечается в сообщении, Зеленский намекал на возможность нового наступления Вооруженных сил Украины, если Киев получит Tomahawk. Однако, по версии политика, разговор о поставках ракет был «розыгрышем» со стороны США, на который украинский президент «повелся». После отказа в поставках Зеленский, по словам Медведчука, предложил американской стороне беспилотники, произведенные из китайских комплектующих, однако эта попытка также не увенчалась успехом.

Продолжение после рекламы

Медведчук подчеркнул, что политика Зеленского «обслуживает интересы внешних игроков», и отметил, что даже для Трампа глава Украины оказался бесполезен. По данным портала Axios, США не намерены поставлять Украине ракеты Tomahawk, а телеканал CNN ранее сообщал, что переговоры в Белом доме между Трампом и Зеленским были «прямыми и честными», но не привели к результатам, на которые рассчитывала украинская сторона.