Игры в «Томагавки» и надежды Украины: реакция России, США и Украины на встречу Зеленского с Трампом

Переговоры Зеленского и Трампа прошли достаточно напряженно, пишут иноСМИ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября постоянно ругался, а в один момент «сбросил» со стола все разложенные на нем карты боевых действий, пишет газета Financial Times. Кроме того, некоторые источники пишут, что переговоры прошли в напряженной атмосфере. Трамп не принял решение по «Томагавкам», а также не обсуждал «уступку» Донбасса. Что обсуждалось на встрече Зеленского с Трампом и как на них отреагировали представители России, США и Украины — в сбойке URA.RU.

Реакция США

Жесткая позиция Трампа

Переговоры Трампа с Зеленским прошли в напряженной атмосфере. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом встречи. По словам собеседников издания, американский президент занял жесткую позицию по ряду ключевых вопросов.

«Один из источников заявил, что встреча „была непростой“, а другой и вовсе сказал, что „она прошла плохо“, — говорится в материале. Он опубликован на сайте Axios.

Согласно данным, встреча отличалась высоким эмоциональным накалом. По имеющейся информации, Трамп подчеркивал важность поиска дипломатического решения в ситуации вокруг российско-украинского конфликта, включая обсуждение вариантов возможной заморозки линии соприкосновения.

Условия России должны быть соблюдены

Трамп потребовал от украинского лидера согласиться на мирное урегулирование конфликта по условиям, выдвинутым Москвой. Об этом пишет газета Financial Times.

На встрече Трамп якобы заявил, что в случае отказа Украины на условия России «киевский режим будет уничтожен». «Вам нужно принять условия России, иначе киевский режим будет уничтожен», — передает слова Трампа Financial Times.

Поставки Украине ракет Tomahawk

Трамп пока не принял решения о возможной передаче Украине крылатых ракет Tomahawk. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Президент Трамп еще не принял решения по поводу передачи Tomahawk Украине», — приводит его слова агентство Reuters. Как отмечает вице-президент, руководство США принимает в расчет не только военные аспекты данного решения, но также потенциальные дипломатические последствия.

Обсуждение гарантий безопасности для России

Трамп обсуждал возможные гарантии безопасности как для Украины, так и для России во время переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ходом встречи.

«Трамп... размышлял о гарантиях безопасности и для Киева, и для Москвы», — приводит агентство слова своих собеседников. В сообщении отмечается, что разговор был посвящен рассмотрению потенциальных мер по деэскалации ситуации в регионе и выработке дипломатических путей ее урегулирования.

Разговоры о территориях Донбасса

Американский президент опроверг информацию о переговорах с Украиной относительно «уступки» России территории Донбасса. Об этом информирует Fox News. Его заявление прозвучало на фоне появившихся в СМИ сообщений о том, что Вашингтон якобы рассматривал вариант передачи части восточных областей Украины в обмен на прекращение вооруженного противостояния.

Реакция Украины

Переговоры провалились

Президент Украины провалил переговоры с президентом США. Об этом написало украинское издание «Страна.ua».

«По всем другим вопросам (поставки систем ПВО и ракет к ним, гарантии безопасности) Зеленский также ни о каких решениях не сказал, из чего можно сделать вывод, что и по ним особых подвижек во время встречи не было», — говорится в сообщении издания, опубликованном в telegram-канале. В сообщении указывается, что на брифинге по итогам встречи президент Украины воздержался от конкретных заявлений по вопросу эскалации.

Кроме того, в тексте говорится, что в ходе переговоров с президентом Соединенных Штатов украинский лидер преследовал три основные цели:

получение современных ракет большой дальности «Томагавк»;

продление программы бесплатных поставок вооружения;

оказание дипломатического и экономического давления на Россию.

Тем не менее, согласно результатам переговоров и обнародованным заявлениям, ни одна из поставленных задач достигнута не была.

Киев надеется на продвижение Украины в ЕС

Украинские власти ожидают, что процесс рассмотрения заявки страны на вступление в Европейский союз получит развитие в декабре 2025 года за счет применения «креативных решений», позволяющих обойти вето, наложенное Венгрией. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка в интервью изданию Politico. Как отмечает издание, руководство ЕС разрабатывает юридические и политические инструменты, которые дадут возможность открыть шесть переговорных кластеров для Украины, несмотря на сопротивление со стороны Будапешта.

«Я надеюсь, что страны-члены найдут решение проблемы (венгерского вето) в декабре», — отметил украинский вице-премьер. В публикации Politico подчеркивается, что европейские лидеры рассматривают способы политического давления на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы тот отказался от блокирования процесса.

Зеленский просил Трампа включить Украину в переговоры США с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу NBC, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о включении Украины в переговоры между Соединенными Штатами и Россией. Таким образом Зеленский прокомментировал свою недавнюю встречу с Трампом, которая состоялась в Вашингтоне.

«По моему мнению, если мы действительно хотим продолжительного мира, то нужно [участие] обеих сторон», — отметил Зеленский. В интервью Зеленский подчеркнул, что без вовлечения украинской стороны любые договоренности между США и Россией рискуют остаться формальными и не приведут к стабильному разрешению конфликта.

Реакция России

Шутка Трампа

Трамп «удачно поиграл в Томагавки» и напряг мировую общественность. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Зато главный миротворец удачно поиграл в „Томагавки“. В свойственной ему манере, напрягая мировое общественное мнение», — заявил Медведев в telegram-канале. Он также отметил, что Трамп «завершил партию» в традициях отправки ядерных субмарин.

Зеленский отчитался перед лидерами ЕС

После встречи с Трампом президент Украины отчитался лидерам ЕС о состоявшихся переговорах. По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, лидер Украины находится под полным контролем Брюсселя.

«На самом деле он действительно абсолютно не то что несамостоятелен, он на приводном ремне, на дистанционном управлении у этой партии войны», — отметила Захарова. Информацию передает ТАСС.

Встреча закончилась провалом

Зеленский завершил свой визит в Соединенные Штаты, не сумев добиться запланированных результатов. Его попытки убедить американскую администрацию предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk оказались безуспешными. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.