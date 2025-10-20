В Таиланде за несколько дней задержали около 20 россиян

В Таиланде задержали около несколько десятков россиян Фото: Илья Московец © URA.RU

Около двадцати граждан России были задержаны на острове Пханган в Таиланде за последние несколько дней. Об этом сообщил дежурный офицер местного полицейского участка. По данным правоохранительных органов, большая часть нарушителей была задержана иммиграционной полицией за визовые нарушения.

«У нас в камерах временного содержания сейчас находятся около 20 россиян, задержанных за последние три-пять дней разными службами. Больше всего по линии иммиграционной полиции за визовые нарушения, но немало и тех, кого задержала уголовная или туристическая полиция по уголовным обвинениям», — сообщил дежурный офицер полиции. Об это он сообщил РИА «Новости».

Часть россиян оказалась под стражей по уголовным обвинениям, связанным с деятельностью, запрещенной законом Таиланда. Он затруднился пояснить, по каким конкретно статьям предъявлены обвинения задержанным, отвечая на вопрос о россиянине, которого, по информации telegram-каналов, задержали за торговлю запрещенными веществами и нелегальную работу.

