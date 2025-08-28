«Сургутнефтегаз» отчитался о рекордных убытках в первом полугодии

ПАО «Сургутнефтегаз» отчиталось о чистом убытке по итогам первых шести месяцев 2025 года. Согласно отчетности по РСБУ, компания зафиксировала минус 452,7 млрд рублей против 139,9 млрд рублей прибыли годом ранее.
«Чистый убыток достиг 452,7 млрд рублей против 139,9 млрд прибыли за аналогичный период прошлого года», — говорится в документе. При этом данные по выручке и другим финансовым показателям в отчете не раскрыты.
Ранее URA.RU писало, что нефтяные компании ХМАО за первые пять месяцев 2025 года понесли убытки более 700 миллиардов рублей. Эксперты связывают ухудшение финансовых показателей с падением мировых цен на нефть и укреплением рубля, что привело к сокращению экспортной выручки и выплат из федерального бюджета нефтяным компаниям.
