Евросоюз разработал план по отказу от российского газа

Совет Европейского союза одобрил план по введению запрета на импорт российского газа, предусматривающий ряд исключений. Согласно утвержденному документу, постепенный отказ от российского газа начнется с 1 января 2026 года, однако для уже заключенных контрактов предусмотрены переходные механизмы. Теперь для вступления этого положения в силу его должен утвердить Европарламент. Об этом говорится на сайте ЕС.