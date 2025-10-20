Евросоюз разработал план по отказу от российского газа
20 октября 2025 в 15:08
Совет Европейского союза одобрил план по введению запрета на импорт российского газа, предусматривающий ряд исключений. Согласно утвержденному документу, постепенный отказ от российского газа начнется с 1 января 2026 года, однако для уже заключенных контрактов предусмотрены переходные механизмы. Теперь для вступления этого положения в силу его должен утвердить Европарламент. Об этом говорится на сайте ЕС.
