Евросоюз разработал план по отказу от российского газа

20 октября 2025 в 15:08
Фото: © URA.RU

Совет Европейского союза одобрил план по введению запрета на импорт российского газа, предусматривающий ряд исключений. Согласно утвержденному документу, постепенный отказ от российского газа начнется с 1 января 2026 года, однако для уже заключенных контрактов предусмотрены переходные механизмы. Теперь для вступления этого положения в силу его должен утвердить Европарламент. Об этом говорится на сайте ЕС.

